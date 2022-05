Communiqué Décès d'un élève du lycée Boisjoly Potier : Le Conseil régional adresse ses condoléances à la famille et aux proches

Huguette Bello réagit au décès d'un élève Boisjoly Potier. Par N.P - Publié le Mercredi 4 Mai 2022 à 17:32

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du lycéen, élève de première, victime d’un malaise cardiaque au lycée Boisjoly Potier du Tampon.



En mon nom personnel et au nom de tous les élus régionaux, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.



Dans cette douloureuse épreuve, nous nous tenons aux côtés des élèves, des enseignants et des personnels de l’établissement.



Huguette BELLO Présidente la Région Réunion