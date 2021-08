A la Une . Décès d'un bébé nouveau-né : sa maman lui a transmis le Covid-19 pendant sa grossesse

L'ARS d'Occitanie ne précise pas si le Covid-19 est directement à l'origine du décès d'un nouveau-né. Elle se contente d'annoncer son décès aujourd'hui et que le test post-mortem s'est avéré positif au coronavirus. Alors que sa maman était elle-même malade du Covid-19. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 17:06

L'Agence régionale de santé d'Occitanie confirme, ce dimanche 22 août, la mort d'un bébé dont le test post-mortem s'est révélé positif à ce virus.



Le décès de l'enfant a été constaté à la naissance.



Sa jeune maman a également été testée positive au Covid-19.



Le virus a été transmis au bébé par sa maman pendant la grossesse.



L'ARS ne précise pas la localisation exacte du décès. Elle indique simplement que l'accouchement a eu lieu dans une maternité de la région Occitanie.



"En ces circonstances tragiques, les équipes de l’ARS tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à cette famille endeuillée. Ce message de soutien s’adresse aussi aux professionnels de santé qui ont pris en charge médicalement et psychologiquement ces personnes très éprouvées", précise l'ARS dans un communiqué.



