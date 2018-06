Décès d'Osmann Mooland, fondateur des Transports Mooland

Le fondateur du groupe Transport Mooland, Osmann Mooland, est décédé à l'âge de 85 ans. Dans un communiqué, André Thien Ah Koon rend "hommage à cette grande personnalité réunionnaise qui, en tant que chef d’entreprise, a marqué la vie économique et sociale de notre île".



"J’ai connu personnellement Osmann Mooland au moment où il créait la société de transport qui porte son nom. Disposant au départ de moyens limités, il avait la volonté et l’ambition de développer son entreprise. La commune du Tampon lui avait vendu quelque bus. Travailleur inlassable, homme consensuel, homme de coeur, respectant ses partenaires, il a été un grand chef d’entreprise dont la réussite force le respect. C’est une grande perte pour la communauté musulmane et pour toute La Réunion", indique le maire du Tampon.



Osmann Mooland était titulaire de la Légion d'honneur.



Zinfos présente ses condoléances à sa femme et à sa famille.