Société Décès d'Elysé Assani: "On n'oubliera pas cet homme de terrain"

Dans un communiqué, le président du Département, Cyrille Melchior, rend hommage à Elysé Assani, ancien élu de la mairie de La Possession et disparu ce dimanche. Le locataire du Palais de la Source, qui a travaillé avec M.Assani au TCO, a rappelé l’engagement de l’ancien enseignant pour la défense de la culture réunionnaise. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 07:45 | Lu 249 fois

J'apprends avec tristesse le décès de Elysé Assani, adjoint chargé de la culture de la Possession sous la mandature de Roland Robert et ancien élu du TCO.



On n'oubliera pas cet homme de terrain, avec qui j'ai particulièrement apprécié travailler au TCO, son dynamisme et sa pugnacité à faire avancer ses dossiers.

Il vouait une véritable passion pour l'histoire de l'île, particulièrement la période de l'esclavage qu'il souhaitait valoriser à travers un "Espace d'Histoire de l'esclavage" à Dos d'Âne pour honorer la mémoire des esclaves de La Réunion et de l'océan Indien et, s'appuyant sur son expérience d'enseignant, il s'investissait auprès des enfants en les encourageant dans l'apprentissage et la connaissance.



Au nom des Conseillers départementaux et en mon nom personnel, j'adresse nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Le Président du Département







