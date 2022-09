A la Une . Décès d'Elizabeth II : Vive le roi !

Après le décès de sa mère Elizabeth II survenu hier à 96 ans après 70 ans de règne, le prince de Galles s'apprête à accéder au trône. Le protocole "London Bridge", prévu de longue date, fixe la marche à suivre. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 09:00

Le prince Charles, prince de Galles, né le 14 novembre 1948 à Londres, fils aîné de la reine Élisabeth II et du prince Philip, duc d'Édimbourg va devenir le roi Charles III dès aujourd'hui lors d'un conseil au palais de Saint-James.



L'opération "London Bridge" est préparée et répétée depuis des années, de l'annonce au Premier ministre britannique à celle faite à la population, de l'enterrement au couronnement. La reine étant décédée dans sa résidence de Balmoral en Ecosse, son corps devrait reposer aujourd'hui dans le palais d'Holyroodhouse, dans la résidence officielle dans le centre d'Edinbourg, la capitale.



Son cercueil sera ensuite transporté jusque dans la cathédrale avant d'être amené à Londres à bord d'un train royal. Des jets de fleurs sur les wagons sont coordonnés à chaque passage à niveau.





Un sacre dans plusieurs mois



La reine devrait rester ensuite quelques temps dans la salle du trône du Palais de Buckingham où elle sera veillée par ses enfants et ses petits-enfants. Le toit du palais sera recouvert de rouge. Dans la journée, les drapeaux jusque là en berne seront hissés et le généalogiste Thomas Woodcock prononcera officiellement du balcon le terme "roi Charles III" qui sera ainsi officiellement proclamé. Son sacre interviendra dans plusieurs mois.



Le cercueil de la reine restera quatre jours à Buckingham avant d'être déplacé vers Westminster Hall afin d'y rester encore quatre jours.



A l'aube du neuvième jour de sa mort, les bijoux royaux seront enlevés et nettoyés. Les commerces vont fermer leur porte et les britanniques respecteront un jour de deuil. A 9 heures précises, les cloches de Big Ben retentiront alors qu'environ 2 000 personnes seront installées sur les bancs de l'abbaye de Westminster.



Le cercueil est attendu à 11 heures en provenance du palais voisin. Après la cérémonie, une procession l'accompagnera vers le Mall avant qu'il ne rejoigne pour toujours la voute royale de la chapelle du château de Windsor. L'opération "London Bridge" prendra alors fin.