A la Une . Décès d'Elizabeth II : Installé à La Réunion, ce Britannique rappelle l'importance de la reine

À l'annonce du décès de la Reine Elizabeth, nombreux sont les Britanniques qui ont exprimé leur tristesse. Installé à La Réunion depuis 22 ans, James Christie, traducteur et coach linguistique mais donc aussi sujet de Sa Majesté, livre son point de vue sur le devenir de la monarchie outre-Manche. Par Maxime Bonnet - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 10:42

Que représente la Reine et la monarchie pour les Britanniques ?



Elle représente énormément de choses ­! Je pense même qu'Elizabeth II était plus populaire que la monarchie elle-même. Beaucoup ne soutiennent pas la monarchie en tant que telle mais déclarent avoir une bonne opinion de la reine. Elle représentait surtout la stabilité, à un moment où ça ne va pas fort. Les choses changent mais la reine était toujours là, mais maintenant on ne sait pas comment les choses vont aller avec le nouveau roi, Charles III.



Justement, qu'attendre de ce nouveau roi ?



Charles s'exprime beaucoup, et avec beaucoup d'intelligence. Il s'est engagé depuis très longtemps sur les questions climatiques. Il va forcément régner moins longtemps que sa mère, mais il a été préparé toute sa vie à devenir roi. S'il a eu quelques petits problèmes, avec Diana notamment, il est tout de même beaucoup moins impliqué dans des scandales que d'autres membres de la famille royale, comme le prince Andrew.



Les gens sont un peu sceptiques, mais il va rester sur le trône pour au moins 10 ou 15 ans. Je ne sais pas trop pourquoi on espère qu'il passe le flambeau directement à William.

Les jeunes se sentent-ils concernés par tout ce qu'il se passe ?



C'est difficile à dire, car les jeunes ont effectivement toujours été moins enclins à supporter la monarchie. Au contraire, elle est plus populaire chez les personnes un peu plus âgées. Mais les vieux d'aujourd'hui ont été les jeunes d'hier, et il est possible qu'avec les années on devienne plus sensible à cette tradition.



Quelles images gardez-vous de son règne ?



Je pense que son discours pendant la pandémie restera longtemps. Mais j'ai également en tête les images des JO de 2012 où elle avait accepté de jouer le jeu de tourner une vidéo avec James Bond. Je suis sûr que cela a participé à l'engouement des jeux et à leur réussite. Je me souviens aussi très bien de la décennie 90, avec l'incendie du château de Windsor. Et bien sûr la mort de Diana, et son silence pendant plusieurs jours. Mais jusqu'au bout, elle a été une cheffe d'Etat, elle ne l'a pas choisi. Je suis sûr que Charles est prêt.

