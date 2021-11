Décès d'Elise Cadren : Juliana M'Doihoma réagit

Voici le communiqué :



"La disparition subite d'Elise Cadren a provoqué chez bon nombre d’agents et d’élus de la territoriale atterrement et choc.

"Je tiens à présenter mes condoléances profondes à sa famille, notamment ses enfants.

Puissions-nous nous inspirer de l'énergie créatrice et communicative d'Elise, qui a tant oeuvré en tant que formatrice au CNFPT, pour les agents de la fonction publique territoriale de La Réunion dans le cadre de leur évolution de carrière, et qui a inspiré de nombreux leaders locaux".