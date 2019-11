Décès d'Eliana: Retour en détention provisoire pour la mère et le ti-père

La mère et le ti-père d’Eliana ont finalement été à nouveau placés en détention, indique la presse écrite. Hier, la chambre de l’instruction s’est prononcée sur un appel du parquet. Le 10 octobre dernier, le juge des libertés et de la détention avait décidé de leur remise en liberté . La mère et le ti-père, poursuivis pour violences ayant entraîné la mort, n’ont cessé de se renvoyer la culpabilité des coups mortels.La petite Eliana est morte en mars 2018 après avoir été maltraitée. Les rapports d’expertises médicales démontrent des traces de coups au niveau des bras et de la tête notamment.Si le ti-père a été transféré directement à Domenjod à l’issue de l’audience, un mandat d’arrêt a été ordonné pour la mère absente hier. Les deux mis en cause resteront derrière les barreaux jusqu’à leur procès.