A la Une .. Décès d'Eliana: "Je n'ai jamais fait de mal à mes enfants, pourquoi j'irai en détention" La mère d'Eliana et le ti-père ont été mis en examen pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par ascendant. Les éléments à charge :

Hier après-midi, la mère et le ti-père d'Eliana ont été déférés devant le juge pour la seconde fois. Comme l'expliquait le procureur, ils avaient été relâchés la première fois qu'à la grâce de l'absence du rapport de l'expertise médico-légale. L'autopsie révèle une hémorragie méningée associée à des fracture du foie et des reins ainsi que de nombreux hématomes sur le thorax confirmant la thèse de l'homicide.



Le rapport est clair et sans concession, le décès est d'origine criminelle. Le maintien en détention est demandé pour le couple. Une décision que le ministère public motive par trois éléments probants : Le trouble important à l'ordre public à l'approche de la marche blanche samedi après-midi, le risque de communication entre les prévenus et le risque de récidive.



Lors de l'audition chez le juge des libertés et de la détention, le ti-père explique qu'il demande juste à être jugé sur les faits et non sur son passé. En effet, il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires sur son enfant de 19 mois à 12 mois de prison avec sursis et 8 mois de sursis pour violence sur la fille de sa compagne de l'époque. Il dira juste "mi trouve que la justice est pas juste" et demande à ce que l'autopsie soit refaite.



La stupéfaction de la famille



Le procureur insiste sur l'importance du placement en détention provisoire et révèle que les prévenus savaient dès la garde à vue que la mort d'Eliana n'était pas naturelle. Il retrace le déroulé de la journée du décès, expliquant que l'assistante sociale est passée à 12h10 et les a quittés à 12H45, laissant une enfant en bonne santé, la mort est donc survenue entre 12h50 et 14h30. Il rappelle que le prévenu est suivi pour son addiction aux drogues et qu'il avait déclaré lors de son audition avoir fumé deux joints. Il conclut sur la défense commune des prévenus qui s'accusent mutuellement de s'être retrouvés seul avec Eliana dans sa chambre mais ne savent pas ce qu'il s'y est passé.



Le procureur tient exactement le même discours lors de l'audition de la mère de la fillette. L'audience étant publique, la famille du père biologique d'Eliana était présente en nombre lors de l'audition et la stupeur est grande lorsqu'elle annonce à la JLD qu'elle est enceinte de son compagnon. Elle ne s'exprime pas sauf pour dire "je ne sais pas ce qui est arrivé, je n'ai jamais fait de mal à mes enfants, pourquoi j'irai en détention".



La juge des libertés et de la détention prononcera finalement la mise en détention provisoire pour le couple. Il est important de noter qu'il s'agit d'une mesure préventive permettant à la justice d'instruire le dossier afin de déterminer qui est l'auteur de cet ignoble meurtre.

