Décès d'Angela Moutoussamy : Jean-Hugues Ratenon salue "une femme remplie de bienveillance"

Communiqué de presse du député Jean-Hugues Ratenon suite au décès de Madame Angéla Moutoussamy, mère de Jasmin Moutoussamy, ancien chef de cabinet et conseiller politique du député : Par N.P - Publié le Lundi 14 Mars 2022 à 12:28

Madame Angéla MOUTOUSSAMY, la maman de Monsieur Jasmin MOUTOUSSAMY allias "Eric Michel", mon ancien chef de cabinet et conseiller politique, est décédée. Elle nous a quitté ce jour à l'âge de 87 ans.



Mon cabinet parlementaire et moi-même adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. A Jasmin, j'adresse mon affection et mon soutien dans cette douloureuse épreuve.



Je garderai toujours en mémoire l'image de ta maman comme celle d'une femme avec un franc-parler sans détour, une femme remplie de bienveillance et d'une maman courageuse.



Courage à ta famille et à toi.



Avec toute mon amitié,



Jean-Hugues RATENON

Député de La Réunion