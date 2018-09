Décès d'Alex Bénard, maire adjoint des Avirons

Alex Bénard, maire adjoint des Avirons, et élu du SIDÉLEC Réunion est décédé ce mardi 25 septembre. L'élu a succombé à un malaise cardiaque à la Plaine-des-Palmistes. "C’est avec beaucoup d’émotion que nous apprenons la disparition tragique ce jour, de notre élu du Syndicat Intercommunal d’Électricité du Département de La Réunion (SIDELEC), M Alex BÉNARD, Représentant de la Commune des Avirons et Adjoint de M. René MONDON, Maire des Avirons", indique Maurice Gironcel, président du SIDÉLEC, dans un communiqué.



Il ajoute : "Jusqu’au dernier moment, notre collègue a apporté sa contribution au développement de La Réunion. Ce matin encore, il siégeait au Conseil Syndical de notre Collectivité à Sainte-Suzanne. Nous tenons à saluer son travail, son abnégation et son courage au service de La Réunion et plus particulièrement pour les administrés de la Commune des Avirons. Sa disparition laisse un grand vide et le SIDÉLEC, en accord avec sa famille, lui rendra un hommage tout particulier".