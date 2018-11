Décès d'Albert Ramassamy: La classe politique lui rend hommage

"C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de l’ancien Sénateur et Conseiller régional de La Réunion, Albert Ramassamy.



Ardent défenseur de la départementalisation, Albert Ramassamy a pris part à toutes les luttes en faveur de l’appartenance pleine et entière de La Réunion à la République. Albert Ramassamy a aussi été de tous les combats sociaux et sociétaux, en faveur d’une vie meilleure pour les Réunionnais, et pour le développement de l’île.



La Réunion perd un infatigable soutien de la cause réunionnaise, une personnalité qui avait une vision noble de l’action publique et politique et qui portait toujours une analyse juste et pertinente de la réalité socio-économique de notre territoire.



A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom du Conseil Départemental, mes plus sincères condoléances", a indiqué Cyrille Melchior, président du Conseil départemental.