Décès d'Alain-Marcel Vauthier, l'amoureux des livres et passionné de La Réunion

Alain-Marcel Vauthier est décédé ce mercredi à son domicile dionysien, emporté par une cruelle maladie devant laquelle il s'est finalement incliné après l'avoir combattue avec énergie ces dernières années.



Si Saint-Denis, où il est né le 24 février 1943, était sa commune natale, La Réunion était sa passion et les livres son royaume. Si Marcel Vauthier, son père, occupa dans les décennies 1950 et 1960, tous les mandats politiques locaux, et ce dans diverses communes, Alain-Marcel ne s'est jamais soucié, pour sa part, de politique active. Comme quoi politique ne rime pas toujours avec héritage.



Son amour des livres, c'est moins au lycée Leconte de Lisle, où il fit toute sa scolarité, que dans sa vie professionnelle qu'Alain-Marcel le rencontrera et le développera. Entré dans le monde professionnel d'abord comme documentaliste au Centre Départemental de la Documentation Pédagogique, le lointain ancêtre du Canopé, Alain-Marcel Vauthier rejoint ensuite la Bibliothèque départementale, où il gravit tous les échelons avant d'en prendre la direction. Il remplace alors en 1983, Yves Drouhet appelé à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, devenue depuis la Direction des Affaires Culturelles (DAC).



On doit alors à Alain-Marcel Vauthier le développement et la professionnalisation du secteur des bibliothèques de La Réunion qu'il va longtemps représenter dans diverses instances, tant au niveau national qu'international. C'est dans le cadre de ses fonctions qu'il va défendre avec énergie la Bibliothèque départementale, qui était un moment menacée de disparition après l'ouverture à Saint-Denis de la Médiathèque François Mitterrand.



Son amour du livre et sa passion pour la culture et le patrimoine réunionnais, vont se conjuguer pour faire d'Alain-Marcel Vauthier un généalogiste incollable et un bibliophile toujours en alerte. L'Académie de La Réunion qu'il rejoint en 1983, pour ensuite la présider ces dix dernières années, va lui permettre de faire partager dans des conférences, riches en informations mais aussi en anecdotes truculentes, ses vastes connaissances de notre patrimoine et de l'histoire de La Réunion. L'Académie de La Réunion était, avec la Bibliothèque départementale, qu'il a contribué non seulement à sauver, mais aussi à en faire un outil de diffusion culturel prestigieux, sa grande fierté.



Alain-Marcel Vauthier a également été longtemps président de la Caisse locale du Crédit Agricole de Saint- Denis et administrateur de cette banque. Il était également membre du bureau du CCEE.



Ses multiples engagements, responsabilités et fonctions lui ont valu de nombreuses reconnaissances, Médaille du Département, Officier des Palmes Académiques, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Chevalier de la Légion d'Honneur.