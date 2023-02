Décès d'Agnès Guéneau : Le département salue une femme "créative, engagée et passionnée"

Nous apprenons avec une immense tristesse la disparition de Madame Agnès Guéneau, une grande réunionnaise, autrice inspirée de La terre Bardzour, gramoun, de Ferveurs, du Chant des kayanm...



Créative, engagée, passionnée, toujours attentive à l'émergence d'une expression littéraire et poétique, libre et authentique, Agnès Guéneau aura marqué son temps de sa présence aussi active que discrète. Elle a en effet été une des toutes premières écrivaines en langue créole. Professeur de lettres agrégée du Lycée Leconte de Lisle, elle y a organisé des concours mémorables qui ont fait le bonheur des jeunes auteurs des années 70. Aux premières assises de la culture, en 1982, sa contribution en faveur de la diversité artistique et culturelle et son action déterminée pour un 20 Désanm férié furent majeures.



Le Conseil départemental s'honore de l'avoir comptée parmi les membres du Comité d'organisation du 150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1998 et de sa présidence du jury du Prix littéraire de l'océan Indien qu'elle a assurée pendant plusieurs années, avec une autorité et une générosité unanimement appréciées.



En mon nom personnel et en celui des Conseillers départementaux, j’adresse mes condoléances les plus sincères à toute sa famille. »



Cyrille Melchior

President du Conseil départemental