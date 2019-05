Décès d'Adriano Micconi, professeur à l'l'Ecole des Beaux-Arts

Adriano Micconi, qui fut professeur à l'Ecole des Beaux-Arts de La Réunion, est décédé ce mercredi 8 mai des suites d'une longue maladie.



S vie professionnelle de créateur en communication visuelle à Venise, l’amena dans un premier temps à enseigner à l’École Supérieure d’Art de Marseille et dans un second temps à celle de La Réunion.



Chargé par Georges Touzenis, ancien inspecteur général du Ministère de la Culture, à être jury à la Réunion, avant même l’agrément de l’École des Beaux-Arts de notre île, Adriano Micconi aura su accompagner, former, plusieurs générations de jeunes talents à l’École Supérieure d’Art de La Réunion.



La veillée mortuaire aura lieu le jeudi 9 mai à partir de 14h au Centre funéraire Sud de Saint-Pierre, et la cérémonie d’adieu le vendredi 10 mai à 14 h, au même endroit.