Décès d'Abou Bacar Locate : Saint-Pierre salue un "homme de coeur et d'engagements" Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, et l'ensemble du conseil municipal, salue la mémoire d'Abou Bacar Locate, décédé ce dimanche. Le communiqué :

Michel Fontaine, Maire de Saint-Pierre, et l’ensemble du conseil municipal présentent leurs sincères condoléances à la famille de Monsieur Abou Bacar Locate, qui nous a quittés ce dimanche 20 février 2022. Agent du service communication depuis une vingtaine d’années, il était passionné de sport, de football en particulier, ce qui l’avait amené par le passé à collaborer avec le Journal de l’Ile en couvrant de nombreuses rencontres sudistes.



Homme de convictions, altruiste et empli de sollicitude, Monsieur Locate s’investissait sans relâche auprès des personnes les plus vulnérables à travers l’Association Solidaire Saint-Pierre (ASSP) qu’il présidait. Très actif au sein de la communauté musulmane, il fut également viceprésident de l’association des Volontaires d’Entraide Musulmane de SaintPierre (VEM).



Il laissera dans nos mémoires l’empreinte d’un homme de coeur et d’engagements.





