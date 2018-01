Alors que le corps d'un patient de l’EPSMR , qui avait quitté son service sans autorisation, a été retrouvé dans l'enceinte de l'établissement de santé mentale ce dimanche, l’ARS Océan Indien a diligenté une inspection pour vérifier les mesures mises en oeuvre par l’établissement lors du séjour et de la disparition de ce patient."L'autopsie réalisée le 2 janvier 2018 sous l’autorité du procureur de La République, a permis d’identifier un patient, âgé de 73 ans, hospitalisé à la demande de sa famille, et signalé en fugue depuis le 26 décembre 2017", indique l'Agence régionale de santé, soulignant que c'est la direction qui a informé la gendarmerie de la découverte du corps. "Dès le constat de la disparition de ce patient, des recherches ont été lancées à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement par les équipes hospitalières".Les constats et conclusions de l’inspection seront formalisés dans les prochains jours.