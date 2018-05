Courrier des lecteurs Décédé dans l'indifférence générale

Un décès de miséreux. WAGNER HERMAN Bernard (Bernhard) Allemand, Piton Saint-Leu a été découvert mort le dimanche 6 mai 2018 a son domicile aux environs de 14h. Un médecin du Smur et les gendarmes de Piton étaient présents. Mort depuis plusieurs heures, peut-être dans la nuit précédente, sans aucune assurances. La Mairie de ST LEU a fait le nécessaire, il a été enterré au Cimetière du Plate ST LEU, le mardi 8 mai a 14h30 nous étions 4.



J’avais signalé sa situation grave est urgente depuis 2015, a tous les services sociaux, CGSS, CAF, Conseil Départemental, Préfecture, aux sous-préfet chargé de mission cohésion sociale, et autre personnel de la Préfecture, le CCAS, beaucoup de services ont été alerté mais qu’on-t-il fait, rien s’il avait été pris en charge correctement il serait encore en vie.



Visite à domicile depuis 2014 et de nombreuse visite depuis et en 2017-06-22. Il n’a plus de carte de santé c’est Urgent, mais les urgences La CGSS ne connaisse que la lenteur administratif, les dysfonctionnements. État de santé, logement indigne.



Mais avec trop de charge : loyer 525 euros pour une case insalubre, marchant de sommeil. La misère sociale sur ST LEU serait plus importante que l’on croit, misère cachée, il faut des années de travail pour gagner leur confiance les emmener à parler.





Patrick Lambert, Bruno Servain, Daniel et Rosine Les amis de Bernard Wagner Lu 161 fois





