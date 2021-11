Rubrique sponsorisée Décarcass’ zot kartier !

Dans le cadre de la lutte contre la circulation de la Dengue, la Ville de Saint-Paul organise une opération d’enlèvement de véhicules hors d’usage dans le quartier du Tour des Roches : Grande Fontaine – Bouillon – Laperrière du 10 au 30 novembre 2021. La municipalité s’engage à améliorer le cadre de vie et à favoriser la cohabitation dans les espaces publics. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 à 09:07



Les administrés résidents du quartier de Grande Fontaine – Bouillon – Laperrière détenteurs et titulaires des certificats d’immatriculation de ces véhicules doivent se manifester soit auprès des équipes terrains dans un premier temps, soit auprès du service de la Police Municipale de Saint-Paul au 0262 45 90 45 ou par mail

Les véhicules, une fois recensés, qui ne feront l’objet d’aucune mention administrative ou judiciaire seront enlevés par le prestataires partenaires de l’opération : VHU REUNION ou TCO à partir du 15 novembre 2021. Durant cette même période, les véhicules hors d’usage identifiables (munis de plaque d’immatriculation ou d’un numéro d’identification) qui n’auront pas fait l’objet d’un recensement seront également traités comme défini dans le code de l’environnement.

Vers une dynamique territoriale

