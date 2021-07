La grande Une Décalage de la rentrée, renforts hospitaliers, reconfinement : Ce que les maires ont demandé au préfet

Après un entretien avec le préfet de La Réunion lundi, l’Association des maires du département de La Réunion fait le point sur les différentes propositions des élus pour faire face à la lutte contre le coronavirus. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 à 11:34





Oui au reconfinement, mais



L'AMDR liste les points évoqués. L'Association des maires de La Réunion explique qu'une "mesure de confinement est certes une mesure forte mais impopulaire", mais qu'elle "a démontré sa performance dans la baisse drastique du nombre de contamination et donc de malades."



Mais l'AMDR prévient qu'il faudra notamment débloquer des aides pour les entreprises en cas de confinement : "L’instauration d’un confinement requiert d’une part un délai de transition afin que tout un chacun puisse s’organiser, et d’autre part des conditions d’accompagnement identiques à celles accordées lors du premier confinement pour toutes les entreprises, notamment les moins résilientes, à travers des mesures d’aides compensatoires."



Des renforts sanitaires demandés



L'AMDR a aussi réclamé "un élément mobile de réanimation qui serait composé d’une quarantaine de militaires spécialisés (médecins et infirmiers) en réanimation afin d’ouvrir des lits supplémentaires et de retarder d’éventuelles évacuations sanitaires vers Mayotte ou La Métropole."



La rentrée scolaire déjà compromise ?



Mais les maires réfléchissent aussi à la fin des vacances et ont expliqué au préfet qu'afin "de sécuriser les lieux d’apprentissage (école, collège, lycée, enseignement technique) et de garantir la sécurité sanitaire des enfants, un décalage d’une semaine de la rentrée scolaire serait nécessaire."

Le communiqué :



Ce lundi 26 juillet 2021, le Préfet de la Réunion a réuni les maires au sein d’une cellule de crise pour engager la concertation sur les mesures à prendre pour stopper la propagation de l’épidémie du Coronavirus et particulièrement sur la dangerosité du variant Delta.



Sur les 15 derniers jours, l’ARS dénombre 400 cas du variant Delta, et actuellement le nombre total de cas quotidien recensé est de 500, ce qui laisse poindre une flambée des cas et une saturation, voire un débordement, du milieu hospitalier.



Le tour de table auprès des élus (Maires, Président du Département, Présidente de Région) a permis de vérifier une fois de plus que la concertation et les échanges ont pour externalité positive une véritable intelligence collective tenant compte de la diversité de notre territoire.



Au cours de ces discussions, et considérant la vitesse de propagation de l’épidémie, toutes les hypothèses ont été mises sur la table : Mise en œuvre d’une nouvelle période de couvre-feu plus stricte Mise en place d‘un confinement L’expérience récente des 14 semaines de couvre-feu ont démontré que celui-ci n’avait qu’un impact limité sur la propagation des contaminations. Il a permis d’atteindre un plateau sans toutefois diminuer de manière drastique le nombre de cas.



Cependant, le couvre-feu a permis la poursuite de l’activité économique et de préserver un lien social.



Toutefois, cette mesure a porté préjudice à une partie du monde économique, notamment les commerces des centres commerciaux mais également les restaurants et métiers de bouche qui eux ont préféré fermer le soir car l’organisation d’un service à emporter leur était déficitaire.



L’instauration d’une mesure de confinement est certes une mesure forte mais impopulaire. Elle a démontré sa performance dans la baisse drastique du nombre de contamination et donc de malades. En effet, le confinement permet de casser immédiatement la chaîne de contamination.

L’instauration d’un confinement requiert d’une part un délai de transition afin que tout un chacun puisse s’organiser et d’autre part des conditions d’accompagnement identiques à celles accordées lors du premier confinement pour toutes les entreprises, notamment les moins résilientes, à travers des mesures d’aides compensatoires.



Par ailleurs, face à la pression dans le milieu hospitalier et plus particulièrement en réanimation, les élus ont demandé que le Préfet intervienne auprès du gouvernement pour obtenir un élément mobile de réanimation qui serait composé d’une quarantaine de militaires spécialisés (médecins et infirmiers) en réanimation afin d’ouvrir des lits supplémentaires et de retarder d’éventuelles évacuations sanitaires vers Mayotte ou La Métropole.



Enfin, il a été rappelé que la dynamique vaccinale en cours doit être encouragée et que les personnes volontaires à la vaccination doivent se rendre sans plus tarder dans les centres dédiés à cet effet. Le port du masque et les gestes barrières doivent être la règle pour nous tous.

C’est sur la base de ces discussions que M. le Préfet de la Réunion sera amené à prendre sa décision.



Par ailleurs, et afin de sécuriser les lieux d’apprentissage (école, collège, lycée, enseignement technique) et de garantir la sécurité sanitaire des enfants, un décalage d’une semaine de la rentrée scolaire serait nécessaire.



Telle a été la teneur des échanges entre le Préfet et les Maires.

