Décadence programmée

Mister RAMZY vous venez, sur les médias réunionnais, pleurnicher sur ce qui vous arrive.



Mais voyons vous en êtes le seul responsable et à ce titre vous n’avez aucun droit de porter plainte contre quiconque. » Atteinte « à la vie privée » dites-vous. Vous vous moquez du monde car vous faites des photos olé-olé avec votre copine, sur les réseaux sociaux , sur votre portable et quand un pirate s’en empare vous êtes étonné. Eh oh redescendez sur terre le roi des dance-floors à moins que vous ne cherchiez qu’un bon coup de pub.



Lorsque que l’on visionne les clips de très nombreux rapeurs avez-vous bien remarqué le nombre de super filles bien jolies et fort déshabillée qui se trémoussent langoureusement autour d’un mec casquette tournée, colliers et chaines en or, pantalons sur les cuisses qu’on dirait alourdis par un étrange paquet, et qui n’a de cesse que de se remonter ou toucher les bijoux de famille.

Et je ne parle même pas des performances vocales ! Tous les goûts sont dans la nature et l’on ne peut pas juger.



Est-on bien en présence de la future évolution de la société, et est ce bien le modèle que l’on veut donner à notre descendance toujours à la recherche de modèles (imposés par les réseaux sociaux).



Même sans être sectaire ou pisse-froid je n’adhère pas à cette vue de l’avenir.