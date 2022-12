Début du versement des aides de la PAC

La Politique agricole commune (PAC) apporte un soutien à l'ensemble des agriculteurs, des filières agricoles et des territoires ruraux. Elle permet d’orienter les aides agricoles en faveur de l’élevage, de l’emploi, de l’installation de nouveaux agriculteurs, de la performance à la fois économique, environnementale et sociale des territoires ruraux.



Versement des aides destinées aux productions animales et aux surfaces agricoles



L’État a ainsi procédé le 8 décembre aux versements des aides de la PAC destinées aux productions animales et aux surfaces agricoles suivantes :



- Acompte de l’aide au développement et au maintien du cheptel allaitant (ADMCA) et prime à l’abattage (PAB) pour les bovins : un acompte de 80 % sur l’ADMCA et la PAB a été versé à 400 éleveurs de bovins pour un montant de 2,55 millions d’euros.



- Prime pour les petits ruminants (PPR) : la PPR a été versée à 90 éleveurs d’ovins/caprins pour un montant de 140 000 euros.



- Solde de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) pour les surfaces cultivées : le solde de l’ICHN, dont un acompte a été payé les 17 et 18 octobre 2022, a été versé le 8 décembre à destination de 2 900 exploitants pour un montant de 1,6 million d’euros.