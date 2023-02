A la Une . Début du recensement de la population 2023 à La Réunion

Lancement de l'enquête 2023 du recensement de la population par l'INSEE à partir du 2 février. Voici le programme pour les prochains jours. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 1 Février 2023 à 14:07

L'INSEE procédera du 2 février au 11 mars à l'enquête sur le recensement de la population à La Réunion. Un travail important qui permet de dresser un portrait global de l'île.



Le calendrier du recensement :



- du jeudi 2 février au 4 mars 2023 à Cilaos et Sainte-Rose



- du jeudi 2 février au 11 mars 2023 à Saint-Paul, Saint-André, Saint-Denis, Saint-Leu, Sainte- Marie, Saint-Joseph, Le Tampon, La Possession, Les Avirons, Sainte-Suzanne, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Petite- le, Bras-Panon, Saint-Pierre, Le Port et Saint-Benoît.





L'importance du recensement



40.000 logements seront enquêtés, 80.000 personnes seront recensées sur 19 communes grâce au déploiement de 230 agents recenseurs. À noter que 34% des réponses ont été enregistrées par internet en 2022.



L'enquête de recensement de la population, menée en partenariat avec les communes, permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire français, quelles que soient leur nationalité et leur situation administrative.



Le recensement de la population répond à plusieurs objectifs sont :



Connaître au niveau local et au niveau national, la population française pour prendre des décisions adaptées pour la collectivité

- Étudier les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement…

- Prévoir des équipements adaptés à la population qui réside sur le territoire : écoles, hôpitaux, transports...



Publier la population officielle de chaque commune (population légale)

- Ces populations sont utilisées dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

versée aux communes par l’État. Plus une commune est peuplée, plus la dotation est importante.

- Plus de 350 dispositions législatives et réglementaires basées sur les chiffres de population.

Par exemple, le nombre d'élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Recensement : différents moyens utilisés



En 2022, un tiers des répondants ont déjà eu recours au questionnaire Internet à La Réunion, une part en

progression, mais encore deux fois plus faible qu'en France métropolitaine.



L’agent recenseur fournit une notice d'accès au questionnaire Internet aux personnes à recenser. Il remet une notice qui contient toutes les informations et des codes d’accès sécurisés. Les personnes sont libres de répondre quand elles le souhaitent, dans les délais impartis. Les habitants se rendent sur le site



Pour la première fois, dans 6 communes de La Réunion, des agents recenseurs volontaires seront recrutés parmi des facteurs du groupe La Poste.

