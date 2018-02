A la Une ... Début du procès public de Salah Abdeslam ce lundi à Bruxelles Salah Abdeslam est le seul survivant du commando ayant perpétré la terrible fusillade du 13 novembre 2015 à Paris. Le détenu va-t-il enfin s’exprimer lors de son procès, qui a lieu aujourd’hui à Bruxelles?

Parmi les têtes de ce commando infernal du 13 novembre 2015 à Paris, Salah Abdeslam est le seul rescapé. Il avait pratiqué une dernière fusillade lors de sa cavale, avant d’être retrouvé quelques jours plus tard à Moleenbeek, en Belgique.



Il est incarcéré à la plus grande prison d’Europe, celle de Fleury-Merogis, en région parisienne, depuis le 17 avril 2016. Le détenu est coupé de tout contact avec autrui et observé 24h/24 dans sa cellule de 9 m2. Les conditions plus que médiocres de son incarcération auraient gravement dégradé l’état psychologique de Salah Abdeslam. Un léger assouplissement de sa détention a été mis en place en 2017. Le but était de le faire rompre avec le silence, dans lequel il s'était réfugié. Ce silence avait même poussé ses avocats, maîtres Sven Mary et Frank Berton, à ne plus assurer sa défense.



Selon BFMTV, le détenu le plus recherché d’Europe a quitté sa cellule de Fleury-Merogis, aux alentours de 4 heures du matin, pour rejoindre Bruxelles. Il va donc comparaître pour la première fois publiquement, en ce lundi 5 février. Le procès devrait se terminer vendredi, au sein d’un Palais de justice mis sous très haute surveillance.



Ce procès en correctionnelle est un avant-goût de celui qui aura lieu en France, pour ces attentats qui y ont fait plus de 130 morts. Cette courte semaine va être décisive et montrera notamment le niveau de collaboration de Salah Abdeslam avec la justice. La question est: "va-t-il enfin sortir de son silence?" Charline Bakowski Lu 321 fois





