A la Une .. Début des vacances d'hiver austral !

Après une année scolaire marquée par la pandémie de covid-19, petits et grands vont pouvoir enfin souffler ce mercredi 7 juillet 2021 pour le début des vacances d'hiver austral. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 13:21

Cette année scolaire aura été marquée par les restrictions sanitaires imposées au petits comme aux grands - port du masque obligatoire, test salivaire pour les élèves, cours en distanciel. La Réunion a échappé à un deuxième confinement et les établissements scolaires se sont adaptés pour accueillir les élèves tout au long de l'année.



Les marmailles vont pouvoir laisser les cartables au placard et profiter de leurs journées pour aller à la plage ou dans des centres de loisirs mis en place par certaines municipalités.



Ces vacances d'hiver austral qui débutent ce mercredi 7 juillet et se termineront avec une reprise des cours le lundi 16 aout 2021. Lors de la rentrée du 14 aout 2020, ils étaient 221 600 élèves à reprendre les cours en présentiel.



