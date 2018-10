<<< RETOUR CINOR

Début des travaux de la route Piton Cailloux et de la rue Arthur-Rimbault CINOR Sous l'impulsion de la Cinor et de la ville de Sainte-Marie, les travaux d'aménagement et de rénovation de la Route Piton Cailloux et de la rue Arthur-Rimbault démarrent dans le courant du mois d'octobre 2018. Une réunion publique est prévue ce mardi 24 octobre 2018, à 17h30, à l'école de musique de Beauséjour.

Cette réunion publique se présente comme un temps d'échanges avec les administrés et usagers de ces voies.



"Il s'agit pour les habitants du secteur d'être informés du planning avec explications des différentes phases", explique la Cinor.



Ces aménagements, attendus de tous, sont réalisés par la Cinor et la Ville de Sainte-Marie dans le cadre d'un groupement de commandes.



Ils portent sur quatre phases et concernent le chemin Arthur-Rimbaud, la route Panoramique et la route de Piton Cailloux.





Aménagements de voiries, réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales Côté Cinor, ces travaux portent sur l’aménagement de la voirie et de ses abords immédiats de même que sur l'amélioration des accès aux transports en commun afin d'améliorer les déplacements des habitants de ces quartiers, ainsi que la rénovation et l'extension du réseau d’assainissement collectif en eaux usées (Phase 2 et Phase 4).



Côté Ville de Sainte-Marie, soucieuse de prémunir les riverains du risque d’inondation en période de fortes pluies, on prévoit d'aménager un réseau de collecte des eaux pluviales.



De même, il s'agira de renforcer et de renouveler le réseau d’alimentation en eau potable sur les deux voies concernées. (Phase 1 et phase 4)



Il s'agit bien, pour la Cinor comme pour la ville, d'améliorer les conditions de sécurité et de bien-être de l’ensemble des usagers de ces voies classées d’intérêt communautaire.



Pour rappel, par délibération en Conseil Communautaire du 18 mai 2017, la route de Piton Cailloux et la rue Arthur-Rimbaud, situés respectivement sur les quartiers de La Confiance les Bas et Piton Cailloux, à Sainte Marie, ont été classés voies d’intérêt communautaire (VIC).



Ce classement répond aux dispositifs du Projet de Territoire relatif à l’organisation des services publics citoyens dans la coopération et la coordination des espaces des Hauts, de mi-pentes et du littoral.



La CINOR et la Ville, aux côtés des entreprises Pico OI et ABTP (Cinor) et Hydrotech (Sainte-Marie), restent à la disposition des administrés et usagers pour toute précision ou question concernant le déploiement du dispositif opérationnel d'engagement de ces travaux.

CINOR

Dans la même rubrique : < > Face aux défis du commerce en centre-ville, la Cinor se mobilise Le modèle “SBA Réunion” fait des émules en France métropolitaine