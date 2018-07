Début des travaux ce lundi à l'Anse des Cascades

Les services de la Direction Régionale de l’ONF ont le plaisir de porter à votre connaissance, que les travaux de reconstruction du site de l’Anse des Cascades débuteront ce lundi 16 juillet prochain.



Dès lundi matin, on notera le début de l’intervention des équipes de bucheron élagueurs de l’ONF. Par la suite l’entreprise sélectionnée procèdera aux travaux d’exploitation, d’évacuation des déchets végétaux, de nettoyage et de redressage du banian.



Environ un mois de travaux sera nécessaire afin de rendre ce site accessible au public, dans des conditions optimales d’accueil.



L’ONF Réunion rappelle au public les termes de l’arrêté municipal n°20/2018 du 27/04/2018, qui interdit l’accès du site au public et compte sur le civisme de chacun afin de respecter ces règles essentielles de sécurité.



Cette prise de conscience commune permettra au chantier de se dérouler dans de bonnes conditions et entrainera une réouverture de ce site touristique majeur dans les délais fixés.