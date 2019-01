A la Une . Début de travaux à la carrière de Bois-Blanc: Huguette Bello et Touch pa nout roche interpellent le préfet Ce matin, des machines vrombissaient déjà sur le terrain de la carrière de Bois-Blanc, défrichant la parcelle. Le collectif "Touch pa nout roche", accompagné de la députée Huguette Bello s'est rendu ce soir à la préfecture pour demander explications à Amaury de Saint-Quentin.





Le collectif a reçu cet après-midi copie d'une décision de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion (DAAF), datée du 9 novembre dernier, donnant dérogation à l'interdiction générale de défricher en été. Décision signée du directeur de la DAAF, pour le préfet et par dérogation, bénéficiant à la SCPR. La question de l'interdiction de défricher était donc réglée depuis novembre.



La députée Huguette Bello a, cet après-midi, demandé des explications à l'administration quant aux raisons de ce défrichage estival. Il lui a été répondu par les services préfectoraux qu'il s'agit de construire la plateforme de stockage du matériel de la future carrière. La députée a demandé audience au préfet, car d'autres interrogations subsistent.



Le Conseil National de la Protection de la Nature a rendu un avis défavorable à l'exploitation des carrières le 21 décembre



La NRL fait tant polémique que le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) s'est auto-saisi de l'affaire, rendant un avis en date du 21 décembre dernier. Le CNPN y conclut que pour protéger l'environnement l'option tout-viaduc serait préférable, et souligne que la carrière de Bois-Blanc n'est pas dans le schéma départemental des carrières de 2010, revenu en vigueur depuis l'annulation du dernier schéma par la cour d'appel de Bordeaux



La députée Huguette Bello, Elodie Marais et Cécile Herbelin de "Touch pa nout roche" ont donc demandé au préfet pourquoi il a signé l'autorisation d'exploitation de la carrière le 27 décembre, alors que le CNPN avait rendu un avis défavorable le 21 décembre. Amaury de Saint-Quentin, qui était accompagné du sous-préfet de Saint-Paul et de deux fonctionnaires de la DEAL, a répondu qu'il n'était pas au courant de cet avis, ajoutant qu'il ne s'agit que d'un avis consultatif, rapporte la députée.



Huguette Bello rappelle que la SCPR avait pris pour engagement de ne pas défricher en été. S'étant rendue sur place ce jour, elle déplore que déjà flotte sur le terrain une odeur de cadavre: de petits animaux ont été massacrés par les machines. "Tout cela est le résultat de l'insoutenable légèreté de la région, c'est la mise en place de la destruction de La Réunion", dit-elle. "Une destruction qui de plus va endetter La Réunion sur 50 ans", ajoute la députée.



Elodie Marais et Cécile Herbelin ont reçu proposition de la DEAL que le collectif fasse partie du comité de suivi de l'exploitation de carrière, qui débuterait son activité avant même que l'exploitation ne débute. Le collectif y jouerait le rôle de "lanceur d'alerte", endossé déjà depuis quatre ans, or le collectif "ne lâchera rien", assure Elodie Marais. Des constatations seront effectuées demain sur place par la DEAL, quant à l'avancée du défrichage, qui n'était pas affiché sur place, comme le veut la loi.



Les deux militantes ont interrogé le préfet sur la durée d'exploitation de la carrière, celui-ci s'est voulu rassurant, affirmant que la carrière sera fermée dans quatre ans, l'exploitation étant limitée à la construction de la NRL. Pourtant, Didier Robert affirmait en août que les carrières seront nécessaires à la construction de logements sur l'île.









