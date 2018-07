Début de la campagne sucrière dans l’Est et le Nord

L’inquiétude règne chez les agriculteurs avec cette question: Le taux de sucre de leur récolte sera-t-il à la hauteur de leurs espérances? Pour beaucoup d’agriculteurs, durement touchés par les intempéries, notamment Fakir, ils ont déjà dû accuser des pertes.



Ils seront bientôt fixés car une fois leurs chargements pesés, direction le CTICS (Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre) pour mesurer le fameux taux en sucre, qui garantira le prix de la vente de leurs chargements.



Au delà de cette pression, la menace de blocages plane autour de l’application du protocole de campagne. Téréos et le CTIS ont d'ores et déjà annoncé que les chargements non-conformes ne seront pas acceptés sur les plateformes, provoquant la colère des agriculteurs.