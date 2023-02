Revenir à la Rubrique CIVIS Début de la campagne annuelle de recensement

La CIVIS organise du 2 février au 11 mars 2023 le recensement de la population.



Mené en partenariat avec ses communes membres, le recensement permet de comptabiliser toutes les personnes qui habitent sur le territoire.



Cette opération fournit également des informations statistiques sur la population (âge, diplômes...) et les logements. Il permet de comprendre les évolutions démographiques passées et de nous projeter dans l’avenir.

Les données ainsi recueillies permettent d'ajuster l'action publique aux besoins de la population en matière notamment d'équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, et de moyens de transport à développer.



Cette année 44 agents de la CIVIS sillonneront le territoire. Cette année et pour la première fois, 12 agents de la poste, participeront également à cette campagne 2023.



Votre participation est essentielle car le recensement de la population est un devoir civique simple et utile à tous. La CIVIS compte sur votre accueil et votre participation.

C’est encore plus simple et plus pratique sur internet ! Des codes d’accès seront remis par les agents recenseurs de la CIVIS pour remplir le formulaire en ligne.

C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain ! Bien plus qu'une simple collecte de données, le recensement contribue à ajuster et développer l’action publique de proximité en déterminant le budget des communes.

C’est ainsi que sont décidés la construction des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraites, déchèteries, etc.), la préparation des programmes de rénovation des quartiers, le développement des moyens de transports, etc.

C’est sûr : vos données sont protégées ! Vos informations restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Le recensement en chiffres :



44 agents recenseurs



12 agents de la Poste



10 500 foyers concernés en 2023



6 communes





