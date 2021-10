Début de l’opération "Octobre Rose" à la piscine de Plateau Caillou

Octobre Rose aquatique à Saint-Paul

Les premières activités aquatiques ont débuté à la piscine de Plateau Caillou le dimanche 03 octobre. Tous les dimanches de cet « Octobre Rose » dédié à la lutte contre le cancer du sein, aquabike, aquagym, découverte de la natation artistique, nage avec palmes, seront au programme pour une session d’une heure, de 10h à 11h, au centre nautique de Plateau Caillou. Pour le lancement des activités, les élus Patrick LEGROS et Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER, ont constaté l‘engouement de la part des encadrants et des femmes présentes. Une parenthèse bienvenue afin de reprendre en douceur une activité physique.Pour vous inscrire aux prochaines sessions les 10, 17, 24 et 31 octobre, composez le 0262.34.69.22