A la Une ... Début de l’opération "Colis solidaires" à La Réunion

Le groupe E.Leclerc Réunion s’est associé au Crédit Agricole afin de distribuer des colis alimentaires sur l’île. 36 000 personnes devraient en bénéficier. À l’échelle nationale, plusieurs stratégies de baisse des prix sont également disponibles pour aider les habitants à faire des économies. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 15:53 | Lu 914 fois



​Nout Colis Solidaire : répondre aux besoins des Réunionnais



La banque alimentaire des Mascareignes avait alerté sur le sujet au cours des derniers mois : les demandes en aide alimentaire avaient triplé. La nouvelle initiative de Leclerc, qui s’est faite de manière conjointe avec la Croix Rouge et la banque alimentaire, devrait donc aider à pallier ce manque.



La campagne avait été annoncée par le groupe E.Leclerc au début du mois d'août, et elle a maintenant débuté. De septembre à décembre, les dons de l'enseigne, des clients et de ses partenaires seront distribués aux familles qui en ont le plus besoin. Au total, 10 000 colis seront distribués, ce qui correspond à 40% des besoins mensuels des bénéficiaires.

La banque alimentaire des Mascareignes avait alerté sur le sujet au cours des derniers mois : les demandes en aide alimentaire avaient triplé. La nouvelle initiative de Leclerc, qui s'est faite de manière conjointe avec la Croix Rouge et la banque alimentaire, devrait donc aider à pallier ce manque.

Le président d'E.Leclerc Réunion, Pascal Thiaw-Kine, a confirmé que le groupe souhaitait se mobiliser en proposant de nouvelles formes d'action. Ce partenariat d'entreprises privées avec des organismes publics devrait donc être amené à se reproduire. La campagne pourrait se poursuivre au cours de l'année 2021.

Les Réunionnais attentifs aux moyens d’économiser



De plus en plus de dispositifs existent pour permettre aux Réunionnais d’économiser sur leurs achats. Du côté de l’habillement, plusieurs sites se sont distingués en proposant des livraisons à bas prix ou gratuites pour la Réunion. Le site de prêt-à-porter Asos livre ainsi pour 4.05 €, ou gratuitement pour les achats supérieurs à 27.03 €. Le site de La Redoute choisit également de s’acquitter de l’octroi de mer à la place du client, afin de favoriser les livraisons.



Du côté des banques, des comparateurs comme celui proposé par



Du côté des factures courantes, on notera aussi des initiatives de la part d'EDF. Le fournisseur d'électricité propose un programme en faveur de la Maîtrise de la Demande d'Énergie piloté par le comité MDE de La Réunion, et piloté par l'État. En ce qui concerne les télécommunications, les fournisseurs de services se sont également positionnés sur le marché réunionnais : c'est le cas d'Orange qui propose un forfait « KomZot » à 9€, comme le montre le comparateur d'EchosDuNet. De manière générale, les entreprises peuvent adapter leurs offres, afin de proposer des prix plus bas qu'en Métropole.



Des dispositifs existent donc pour aider les habitants de notre île à trouver les meilleurs prix et services. Par ailleurs, le plan de relance de la Réunion prévoit une augmentation des contrats aidés dans les mois à venir, afin de favoriser l'emploi.