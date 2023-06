A la Une . Début de l'enquête publique sur le projet de parc du Volcan : Domoun la Plaine présente les éléments essentiels

Alors que l'enquête publique sur le projet de parc du Volcan va débuter, l'association Domoun La Plaine invite les citoyens à une réunion de présentation des éléments essentiels ce vendredi, laquelle pourra être suivie via visioconférence. "Nous rappelons ainsi que l'enquête publique (EP) s'adresse à toute la population, pas seulement aux habitants de Bourg Murat", est-il précisé. Par N.P - Publié le Jeudi 22 Juin 2023 à 09:46

Deux ans après la concertation préalable sur son projet de parc du "Volcan", la Municipalité du Tampon a envoyé, comme nous avons eu l'occasion de l'annoncer au mois de mai dernier, sa demande d'autorisation d'aménager signée par le maire, au préfet de La Réunion.



Celui-ci appelle ainsi la population à répondre à l'enquête publique qui doit décider du sort de ce projet, entre le 26 juin 2023 et le 25 juillet 2023.



Grâce à notre engagement et à la sensibilisation des citoyennes et citoyens autour de nous, le projet initial a fortement été révisé mais, parallèlement, le prix à payer n'a cessé d'augmenter avec de nombreux coûts cachés que même dénoncent les services environnementaux qui ont étudié le projet. La municipalité du Tampon est aux abois car la manne des crédits de l'Europe risque de lui échapper si les travaux de la 1e tranche ne sont pas terminés avant le 31 décembre 2023. Mais ce n'est pas une raison pour accepter un projet mal ficelé, destructeur de notre patrimoine naturel exceptionnel, sans compter les impacts sur la santé et la qualité de vie des habitants de la Plaine des Cafres. Malgré donc les "concessions" faites aux autorités environnementales, nous persistons et signons en affirmant que ce projet doit être purement et simplement abandonné et les fonds publics gagés réorientés vers la réponse à des besoins criants et ô combien utiles pour la postérité, en ces temps où nos dirigeants nous invitent à la sobriété.



Quoi qu'on en pense ou qu'on en dise, l'enquête publique participe du processus démocratique de décision dans notre société pour que les citoyennes et les citoyens puissent faire entendre leurs avis et leurs opinions sur la manière dont usent de leurs prérogatives, les élus qu'elles et ils ont choisis pour gérer les différentes collectivités et les biens communs. Les élus sont au service de leurs mandants et non l'inverse. C'est la population qui doit avoir le dernier mot. Heureusement que les lois et règlements lui confèrent certains droits dont celui de faire entendre son opinion librement, mais à condition qu'elle s'en serve à bon escient et ne pas laisser les autres décider.



Nous rappelons ainsi que l'enquête publique (EP) s'adresse à toute la population, pas seulement aux habitants de Bourg Murat. Même si ces derniers sont concernés au premier plan par les impacts sur leur santé et la qualité de vie au quotidien, les questions liées à l'environnement et à la préservation du patrimoine naturel sont l'affaire de tous les citoyens où qu'ils soient.



Tout comme le droit de vote, la participation citoyenne à une enquête publique visant une décision de l'autorité environnementale est un droit, voire un devoir au regard des générations futures.



Le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif recevra la population aux dates suivantes :

1. Mairie principale du Tampon lundi 26 juin 2023 de 9h à 12h00

2. Mairie annexe de la Plaine des Cafres vendredi 30 juin 2023 de 9h à 12h00

3. Mairie annexe des Trois Mares mercredi 5 juillet 2023 de 9h à 12h00

4. Mairie annexe de la Plaine des Cafres jeudi 20 juillet 2023 de 13h00 à 16h00

5. Mairie principale du Tampon mardi 25 juillet 2023 de 13h00 à 16h00



L'objet de cette rencontre sera de lui poser des questions et surtout de lui exposer des arguments pour ou contre le projet. Parallèlement, il est aussi nécessaire soit de consigner son avis et ses arguments dans le carnet d'acteurs et/ou de les adresser à l'adresse suivante : enquetepublique-loisurleau@reunion.pref.gouv.fr, en mettant dans l'objet "Enquête publique relative à une demande d'autorisation environnementale pour le projet de Parc du volcan, situé sur la commune du Tampon".



Celles et ceux qui ne peuvent pas aller à la rencontre du commissaire enquêteur peuvent envoyer leurs contributions à l'adresse électronique enquetepublique-loisurleau@reunion.pref.gouv.fr, à partir du 26 juin 2023 et avant le 25 juillet 2023 à minuit.



Participer à l'enquête publique nécessite une bonne préparation, avec un examen approfondi du dossier technique fourni à la population pour qu'elle puisse se déterminer en connaissance de cause.



Domoun la Plaine a planché depuis la publication de l'arrêté préfectoral le 6 juin dernier, sur les quelques 600 pages de ce dossier.



Notre association propose aux personnes, qu'elles soient adhérentes ou non, de nous rejoindre lors d'une réunion de présentation des éléments essentiels qui ressortent de cet examen afin de leur permettre de retenir quelques arguments forts à faire valoir auprès du commissaire enquêteur.



Cette réunion aura lieu le vendredi 23 juin 2023 à 18 h, au siège de Domoun la Plaine, 28, lotissement les Topazes, Bourg Murat, Plaine des Cafres.



Nous proposerons au cours de cette réunion d'autres modalités d'accompagnement, tels que des ateliers numériques pour rédiger et envoyer sa contribution au commissaire-enquêteur.



Nous envisageons également la possibilité de nous rejoindre par visioconférence, en nous demandant le lien de connexion avant le 23/06/2023 à midi en écrivant à domoun.la.plaine.97418@gmail.com.



S'opposer aux projets écocides, inutiles et budgétivores est l'affaire de toutes et de tous.



Soyez nombreux !



Pour l'association DOMOUN LA PLAINE,

Son président,

Gilbert LA PORTE