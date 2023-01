Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Début d’année solidaire à Saint-Paul Beau geste de solidarité en ce début 2023. Les bénéficiaires du Service d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D) du territoire de Saint-Paul reçoivent des boîtes de chocolat pour bien démarrer la nouvelle année.





Cette structure spécifique assure au domicile des personnes des prestations de services ménagers, d’aide à la personne pour les activités ordinaires mais aussi pour les actes essentiels de la vie quotidienne. L’entretien du logement, le nettoyage du linge, la préparation des repas, les courses, l’aide à la toilette, à l’habillage ou au déshabillage par exemple.



Une attention symbolique importante que cette remise de boîtes de chocolats mais ô combien importante pour témoigner du soutien constant envers les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois, parfois en proie à des difficultés de la vie de tous les jours. Les aider au plus près constitue un enjeu capital pour la Municipalité. Le CCAS se charge de remplir cette mission prioritaire au travers du SAAD. Les aides à domicile viennent de les distribuer au domicile du public où elles interviennent. Pour rappel, le SAAD dépend du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Paul.





