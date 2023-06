A la Une . Débrayage devant la prison de Domenjod après l'agression d'un surveillant par un détenu

Après l'agression d'un surveillant par un détenu ce mercredi, un débrayage s'est tenu ce matin devant la prison de Domenjod pour protester contre le climat d'insécurité qui règne dans l'établissement. Par M.A - Publié le Jeudi 8 Juin 2023 à 10:14





Parmi les revendications, une sécurisation du lieu dédié à la promenade, le détenu mis en cause s'étant échappé juste avant les faits. "Il y a un budget de 70.000 euros qui a été alloué, nous voulons que la sécurisation soit effectuée", explique Samuel Fontaine, secrétaire local UFAP UNSa Justice. "Quand les prévenus parviennent à sortir, c'est généralement pour de la drogue ou des téléphone, mais nous ne sommes pas à l'abri qu'il s'agisse d'armes. Cela nous inquiète".



Alors que la prison fait face à une surpopulation importante "avec 700 détenus pour 576 places et un taux d'occupation dans le quartier hommes de quasiment 130%", le transfert des peines longues vers l'Hexagone est en outre demandé.



