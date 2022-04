Communiqué Débrayage au sein de l'association Soliha Réunion ce vendredi

Le syndicat UR974 annonce un débrayage au sein de l'association Soliha Réunion ce vendredi, pour protester contre "des dysfonctionnements" et la "dégradation des conditions de travail". Par N.P - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 15:14

Le préavis :



Le personnel de l'association SOLIHA RÉUNION sera en débrayage le Vendredi 15 Avril 2022, pour les revendications suivantes :



-Dysfonctionnements au sein de l'entreprise qui peuvent entrainer des conséquences économiques malgré les alertes auprès de la direction et de la présidente (plainte et divers courriers).

- Dégradation des conditions travail (souffrance des salariés et souffrance des familles)



Je vous prie d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Copie à l'Inspection du Travail



Secrétaire Générale

UR974

Clara DERFLA