Communiqué Débrayage au GDS

Communiqué de l'UR 974 : Par N.P - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 14:10





Les salariés s’opposent à ce recrutement et se demandent si la gouvernance du GDS n’est pas en train de « Magouiller » pour sauvegarder un de leur membre en le recrutant en tant que salarié. Les salariés de l’Association Groupement de Défense Sanitaire de La Réunion (GDS Réunion) seront en débrayage ce Vendredi 04 Novembre 2022 à partir de 13h devant la salle d’animation Harry Céleste au 19ème km (5 Lot. Bourgogne, Le Tampon 97430), soit en lieu et date du 2ème quorum d’une assemblée générale et qui fait suite à l’annulation en justice du premier quorum de l’assemblée générale de 2019.Suite à sa démission le 14 octobre 2022, l’ancien président tant de fois décrié, Jérôme Huet, est recruté en interne au poste de chargé de mission en développement pour un salaire de 3000-3500€ et directement en CDI.Les salariés s’opposent à ce recrutement et se demandent si la gouvernance du GDS n’est pas en train de « Magouiller » pour sauvegarder un de leur membre en le recrutant en tant que salarié.