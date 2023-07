A la Une . Débrayage à la mairie de la Possession : Toutes les demandes de l’intersyndicale acceptées

Suite au débrayage du service funéraire ce lundi matin, une réunion a été organisée entre les représentants de l’intersyndicale (SAFPTR, UNSA, FO et CFTDT) et la mairie. Toutes les demandes des représentants du personnel ont été acceptées sur le principe. Une nouvelle réunion est prévue ce vendredi pour concrétiser les engagements de la collectivité. Par MB - Publié le Mardi 4 Juillet 2023 à 09:48

Les agents du service funéraire de la Possession peuvent clamer victoire, leurs demandes sont toutes acceptées par la ville. Leur débrayage ce lundi matin a permis aux représentants du personnel d’obtenir une réunion avec la ville afin de présenter les demandes des agents.



“Les effectifs seront renforcés pour la fin de l’année, et la ville s’est engagée à avoir 8 agents en CDI pour 2024”, explique Alain Deliron, secrétaire délégué du SAFPTR à la mairie de la Possession. De même, un chauffe-eau sera enfin installé afin de permettre aux fossoyeurs de prendre une douche “comme l’exige la loi”’, poursuit Alain Deliron. Un devis devrait être demandé dans la semaine.



Point également important, les heures supplémentaires, non payées depuis novembre, seront rattrapées. Les fossoyeurs seront également éligibles à la prime de pénibilité. Les interventions durant les astreintes seront également rémunérées.



“Nous avons acté de nous faire une nouvelle réunion ce vendredi, pour laisser le temps à la ville de mettre en pratique les accords. Mais il faut savoir que d’autres services sont aussi concernés par de mauvaises conditions de travail ou de rémunération. Pour éviter de nouveaux débrayages, nous voulons créer des réunions de dialogue social dans chaque service concerné. Mais si rien n’est fait, chaque lundi, la mairie verra l’un de ses services débrayer”, rappelle Alain Deliron