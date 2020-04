Débrayage à la CILAM: Les travailleurs demandent une prime de risque

Les salariés de la CILAM (Compagnie Laitière des Mascareignes), qui continuent de travailler en cette période de confinement, haussent le ton ce matin.



Un débrayage est actuellement en cours pour demander une prime de risque de 1000 euros et le payement des heures supplémentaires selon nos informations.



L’entreprise qui produit notamment yaourts et jus de fruits (Diego, Réa, Lovelac etc.) aurait connu une augmentation de 33% de sa production au cours des derniers jours.