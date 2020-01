Débrayage à La Poste : Le tri du courrier perturbé à Saint-Denis

"On est solidaire de nos collègues et on ne va pas lâcher" affirme Bruno Aporchat, secrétaire départemental Sud PTT Réunion. La cinquantaine d’agents de la poste du centre-ville de Saint-Denis ont l’intention de débrayer et perturber ainsi le tri du courrier tous les matins jusqu’à mercredi, où une nouvelle journée de grève est prévue. "Et ça va se durcir si on ne trouve pas de solution."



À l’origine de la colère des postiers, le non-renouvellement des contrats de deux agents en intérim, qui avaient récemment passé des entretiens et des tests en vue d’obtenir un CDI au sein de leur service à la poste.



Puisqu’ils n’ont pas été choisis pour des contrats à durée indéterminée, les deux agents sont également dans l’impossibilité de revenir travailler, même de façon contractuelle, au sein de la poste.



"Ils ne s’imaginaient pas qu’en passant ces tests et ces entretiens ils seraient ensuite blacklistés. Ils travaillaient bien, ils ont été formés, on ne comprend pas pourquoi on les met dehors du jour au lendemain. On trouve ça injuste", explique le représentant syndical.