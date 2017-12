Débrayage à Bois-Rouge, l'usine à l'arrêt

La fin de la campagne sucrière s'annonce tendue. A l'appel de l'intersyndicale CGTR-CFDT-FO, un débrayage a été mené à l'usine de Bois-Rouge ce mardi après-midi. Les sucreries ont été mises à l'arrêt.Les syndicats dénoncent une baisse de leur prime d'intéressement.Déjà ce matin, la situation était sous tension dans l'Est entre l'industriel Tereos et les planteurs. Le syndicat sucrier FDSEA a déploré dans un communiqué la venue d'émissaires (vigiles et huissiers) du géant sucrier à la balance de Beaufonds pour contrôler les chargements des planteurs.