Débat présidentiel : "Quel gâchis", lance Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon s’est exprimé sur Twitter et semble ne pas avoir apprécié la teneur du débat d’entre-deux-tours pour la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen."Quel gâchis", a-t-il lancé sur Twitter, ajoutant que "le pays méritait mieux". Mardi, le candidat avait appelé à voter Insoumis et l’Union populaire lors des législatives pour "l’élire Premier ministre". "Vivement le troisième tour", exprime le candidat Insoumis à l'issue de ce duel.