A la Une . Débat présidentiel 2022 : Un face à face à couteaux tirés

Le moment était très attendu. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés pendant près de trois heures hier soir. Le même duel que celui de 2017. Pouvoir d’achat, retraites, environnement, politique étrangère, immigration, institutions… étaient au menu de ce match retour durant lequel Emmanuel Macron s’est montré plus offensif et Marine Le Pen sur la défensive. Par NP - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 07:34

Le débat a été diffusé simultanément sur France 2 et TF1 avec pour chefs d'orchestre les journalistes Léa Salamé et Gilles Bouleau. Les deux candidats ont longuement abordé les huit thèmes de la soirée. Comme l’avait établi le tirage au sort, Marine Le Pen a été la première à prendre la parole, Emmanuel Macron le dernier.



En quoi serait-elle une meilleure présidente? "Je serais la présidente du régalien c’est à dire de la renaissance démocratique", a commencé Marine Le Pen. Le président sortant souhaite, lui, "rendre notre pays plus indépendant et plus fort".



Le pourvoir d’achat, les prix de l’énergie et les salaires ont fait entrer les deux finalistes dans le débat après que la candidate RN ait qualifié de "Mozart de la finance" le président sortant sur son "mauvais" bilan économique.



La candidate du Rassemblement national veut exonérer de cotisations patronales les entreprises qui augmenteraient de 10 % les salaires de leurs employés. "Vous n'administrez pas les salaires", lui rétorque-t-il. Emmanuel Macron, tablant sur l'augmentation du Smic de 34 euros par mois et la revalorisation des retraites de 100 euros par mois dès cet été.

Pouvoir d'achat : que faire pour aider les Français ?



@MLP_officiel

"La priorité absolue des 5 prochaines années, c'est rendre aux Français leur argent, ce qui équivaudrait à leur rendre 150€ par mois par foyer"



— TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022

— TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022



Le maintien du bouclier sur les prix de l’énergie est "deux fois plus efficace que la baisse de la TVA", répond Emmanuel Macron.

Pouvoir d'achat : que faire pour aider les Français ?



@EmmanuelMacron

"Sous ce quinquennat, le pouvoir d'achat a augmenté, mais la réalité, c'est que la vie devient plus chère. Face aux prix de l'énergie, il faut maintenir le bouclier."



— TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022

— TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022



Guerre en Ukraine:



Les candidats n'ont pu faire l'impasse sur le sujet de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen de dépendre du pourvoir russe".



"Nous sommes un parti pauvre, mais ce n'est pas déshonorant", s'explique Marine Le Pen assurant avoir été "obligée d'aller faire un prêt à l'étranger" face aux refus des banques françaises pour se financer. Pour autant la candidate RN assure soutenir une "Ukraine libre".

Jusqu'où doit aller la France pour aider l'Ukraine ?



@EmmanuelMacron

"Vous parlez à votre banquier, quand vous parlez de la Russie : c'est ça, le problème, Mme LePen"



— TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022

— TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022



Hôpitaux :



Tout au long du débat Marine Le Pen pointe les difficultés et les actions "injustes". Sur le thème de la santé, la candidate RN dresse un "effondrement". "Il vous a fallu une crise sanitaire pour vous rendre compte que les soignants étaient dans une situation de crise inouïe".

Sur l'hôpital



@MLP_officiel

"Il vous a fallu une crise sanitaire pour vous rendre compte que les soignants étaient dans une situation de crise inouïe. L'effondrement de l'hôpital, on le connaissait quand vous étiez déjà au pouvoir depuis trois ans."



— TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022

— TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022



L'environnement:



Sur la question du climat, Emmanuel Macron étrille le programme de son adversaire qui "n'a ni queue ni tête ". Qualifiée de climato-sceptique", Marine Lepen répond : "Je ne suis absolument pas climato-sceptique. Mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite. Vous êtes le pire de l'écologie punitive".

Climat : quelles mesures ?



@EmmanuelMacron à Marine LePen

"Votre programme n'a ni queue ni tête [...] J'ai lu votre projet, très transparent : vous êtes climato-sceptique"



— TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022

— TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022



Alors qui a gagné ce duel?



Finalement sur la forme, les attaques ont été partagées des deux côtés. Marine Le Pen est parvenue à se maintenir sur le terrain des dossiers abordés sans s'emporter, paraissant parfois silencieuse. Emmanuel Macron s'est lui montré plus offensif, maitrisant ses propositions sur un ton parfois professoral.



Ce match retour du face-à-face de 2017 a toutefois mis de manière bien plus prégnante les deux projets de société totalement différents des deux candidats pour la France.