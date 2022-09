La grande Une De retour du Québec, Laura Bénard voit l'hiver s'abattre sur son parcours professionnel

Partie étudier au Québec il y a 14 ans, Laura Bénard est revenue l’année dernière avec sa famille sur son île natale. Disposant d’une formation et d’une expérience qui intéresse plus d’un recruteur sur l’île, elle ne peut pourtant pas travailler en raison de l’équivalence de diplômes qui n’existent pas entre les deux pays. Un comble pour elle qui était partie se former grâce à un dispositif d’aide régional. La Tamponnaise regrette de découvrir que cette démarche fut un aller sans retour professionnel. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 11 Septembre 2022 à 06:30

Les Portugais ont un mot qui n’a pas d’équivalence en français : Saudade. Un mot pour décrire un sentiment complexe fait de mélancolie, de nostalgie et d’espoir. La saudade est souvent illustrée par l’envie des immigrants de retrouver leur pays d’origine, mais celui des proches de les voir revenir. Un sentiment inexplicable que comprend chaque Réunionnais qui a fait le choix de quitter l’île. Malgré ce ressenti grandissant au fil des années, l’idée de revenir sur sa terre natale fut loin d’être un choix facile pour Laura Bénard et sa famille.



La Tamponnaise a quitté La Réunion en 2007 pour suivre une formation d’éducatrice spécialisée au Québec. Après ses 3 ans d’études, son conjoint et elle sont restés là-bas où ils ont fondé leur famille et leur carrière professionnelle pendant 11 ans. Le Canada étant en avance sur les traitements autour de l’autisme, la jeune femme a pu bénéficier de cette spécialisation tant recherchée dans le département. Pourtant, malgré ce profil très intéressant, elle ne parvient pas à trouver un emploi depuis son retour l’année dernière.

"Il y a une forme de violence psychologique"



"C’est quelque chose que je savais. Je ne suis pas dans l’inconnue. Je savais que ça allait être compliqué, mais j’ai quand même décidé de rentrer. On le savait que nos diplômes ne seraient pas reconnus. Tout le monde le sait. Tous ceux qui partent le savent", affirme-t-elle. Et quand elle parle de "tout le monde", elle évoque les Réunionnais partis au Québec comme elle avec l’ANT, l’Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer, devenue depuis LADOM, l’agence de l'outre-mer pour la mobilité.



Si Laura ne veut pointer personne du doigt, elle souhaite tout de même mettre en lumière cette situation ubuesque. "On ne trouve pas ça normal. On voudrait juste qu’on mette ce sujet-là sur la table et qu’on réfléchisse tous ensemble pour trouver une solution. Parce que ce n’est pas normal d’envoyer des gens là-bas et de leur dire que vous ne pourrez plus jamais revenir. Je trouve qu’il y a une forme de violence psychologique. Il faut inciter les gens à rester", regrette-t-elle.

Un parcours de 14 ans sans valeur pour la France



Malgré le confort de sa situation au Québec, la famille a décidé de revenir. Comme prévu, ce retour est compliqué. "Pour exercer mon métier ici, il faut un diplôme d’État d’éducateur spécialisé, de la même façon qu’il faut un diplôme d’État d’infirmier, d’aide-soignant, etc.", explique-t-elle.



Pourtant, son profil attire. Elle n’a envoyé que deux CV depuis son retour, qui ont fortement intéressé les employeurs puisqu’elle a été choisie parmi d’autres candidats. Après avoir travaillé une semaine au sein d’une structure, elle apprend qu’elle ne peut pas rester en raison de ce problème d’équivalence. Cela même si les employeurs désirent ardemment la conserver.



"Il y a bien un organisme qui délivre une attestation d’équivalence, mais ça reste une attestation. Cela veut dire qu’un employeur ici peut me refuser en disant qu’il préfère quelqu’un avec le diplôme d’État. Ou encore, il y a cette situation où l’on me dit qu’on me prend, mais sur la grille salariale d’un moniteur éducateur, donc moins bien payé. C’est injuste", déplore Laura.

Ils sont nombreux à avoir peur de rentrer



Elle affirme que de nombreux Réunionnais de retour du Canada ont accepté cette baisse de salaire, quand d’autres n’osent pas rentrer à cause de cette situation. Pour Laura, "cette solution est bien pour travailler, mais elle n’est pas juste. La vraie solution du problème serait d’arrêter avec ces diplômes d’État. On a envoyé plein de Réunionnais. Il faut faire en sorte que, pour ceux qui veulent rentrer, leur diplôme soit valide. Qu’ils puissent travailler avec les mêmes droits et les mêmes règles du jeu."



Malgré les difficultés rencontrées, Laura n’a pas choisi d’être le porte-voix de cette cause qui se joue au niveau national. "C’est venu à moi. Au départ, on m’avait proposé une conférence que j’avais d’abord refusée. Puis j’ai finalement accepté. Je ne voulais pas médiatiser ou être la porte-parole. Les choses se sont faites par hasard, comme un effet boule de neige. La presse m’appelle, des députés m’ont contactée. Là, je me suis dit autant aller jusqu’au bout en parlant du problème. Si ça marche, tant mieux. Sinon tant pis, on aura essayé", philosophe-t-elle.



Un combat qui devrait être suivi avec attention de l’autre côté du globe, où des Réunionnais se désespèrent peut-être de savoir qu’un nouvel hiver arrive.



