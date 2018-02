Courrier des lecteurs De qui se moque-t-on ?





Refaire l’historique de toutes les demandes qui vont en ce sens depuis 2014 serait long et fastidieux tant les demandes sont restées lettre morte.



Ce jeudi 8 février 2018, la ville de saint Joseph sur son site internet a rappelé des règles de savoir vivre et de courtoisie dont voici le lien : http://saintjoseph.re/Riviere-Langevin-rappel-des-regles



Je ne ferai pas l’autopsie point par point pour dire que rien ne marche car il n’y a qu’un seul point qui m’intéresse aujourd’hui : « ramasser et ramener ses déchets lorsque les bacs sont pleins »



Et c’est là que je pose cette question : quels bacs ? Les seuls bacs destinés à la collecte des ordures dans toute la vallée sont ceux que l’on trouve dans la cour des riverains.



Peut être en plus de subir les nuisances sonores, les nuisances olfactives et visuelles devrions nous aussi nous riverains mettre nos poubelles à disposition pour les visiteurs ?



Au jour et à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a pas un seul bac disponible sur l’ensemble de la vallée depuis la balance de Langevin jusqu’à grand galet. Il serait parfois bon d’arrêter avec la désinformation du public …



Depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, les habitants de la vallée de Langevin tentent de faire comprendre aux autorités municipales et intercommunales la nécessité de prendre à bras le corps le problème des déchets laissés sur place par les visiteurs de l’île et des touristes : tous les lundis matin ce n’est qu’un spectacle de désolation et je ne parle pas des rats qui viennent goûter tout ce qui est laissé sur place. https://www.zinfos974.com/%E2%80%8B-COUP-DE-GUEULE-Ce-soir-je-pleure_a121563.html (petite piqûre de rappel).Refaire l’historique de toutes les demandes qui vont en ce sens depuis 2014 serait long et fastidieux tant les demandes sont restées lettre morte.Ce jeudi 8 février 2018, la ville de saint Joseph sur son site internet a rappelé des règles de savoir vivre et de courtoisie dont voici le lien : http://saintjoseph.re/Riviere-Langevin-rappel-des-reglesJe ne ferai pas l’autopsie point par point pour dire que rien ne marche car il n’y a qu’un seul point qui m’intéresse aujourd’hui : « ramasser et ramener ses déchets lorsque les bacs sont pleins »Et c’est là que je pose cette question : quels bacs ? Les seuls bacs destinés à la collecte des ordures dans toute la vallée sont ceux que l’on trouve dans la cour des riverains.Peut être en plus de subir les nuisances sonores, les nuisances olfactives et visuelles devrions nous aussi nous riverains mettre nos poubelles à disposition pour les visiteurs ?Au jour et à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a pas un seul bac disponible sur l’ensemble de la vallée depuis la balance de Langevin jusqu’à grand galet. Il serait parfois bon d’arrêter avec la désinformation du public … Passerellois Lu 42 fois





Dans la même rubrique : < > Paillotes déor ! Et après, à qui le tour ? Tribune de David Lorion sur la fin programmée des Logements Evolutifs Sociaux (LES) à La Réunion