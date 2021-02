Courrier des lecteurs De qui Ericka Bareigts se moque t'elle?

Publié le Lundi 8 Février 2021

La ministre de la Fonction publique a diffusé en octobre 2020 une circulaire qui vise à renforcer le recours au télétravail dans les administrations : « Le télétravail participant à la démarche de prévention du risque d'infection au virus en limitant l'affluence dans les transports en commun et la présence dans les bureaux et espaces partagés, il constitue la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent » C'est ce que dit cette circulaire ! Clairement, quand les missions peuvent être totalement ou principalement exercées à distance, les agents publics doivent impérativement être placés en télétravail.



Jeudi 4 février dernier, le gouvernement a de nouveau exhorté les entreprises à se remobiliser en faveur du télétravail pour faire face à un risque sanitaire sans précédent. La ministre du Travail, Élisabeth BORNE, a rappelé que le télétravail doit être fait au maximum à 100% dès que cela est possible.



Alors que le taux d'incidence de la commune de Saint-Denis rapproche inéluctablement la population à minima d'un couvre-feu.



Alors que les cas de variants Sud-Africains, britanniques, et même aujourd'hui Brésiliens commencent à se multiplier sur l'île.



Alors que personne n'ignore la dangerosité de ces variants plus contagieux qui semblent n'épargner aucune tranche d'âge.



Alors que la tendance est à la mise en place de mesures barrières de plus en plus restrictives afin de préserver au maximum la population.



Alors que la plupart des communes ou administrations publiques de La Réunion, le centre de gestion de la fonction publique territoriale, l'office de l'eau, etc..ont mis en place le télétravail pour leur agent ne serait-ce que partiel.



... que fait la maire Ericka BAREIGT pour son personnel ?



RIEN ! Silence radio !...Ses préoccupations doivent être ailleurs !



Enfin si ! :

Une distribution de masques erratique d'abord limitée à 1 par jour puis généreusement étendue à 2, mais qu'il faut quémander chaque semaine au terme de laborieuses formalités administratives.



Un nettoyage de surface des bureaux plus qu'insuffisant à peine une fois par semaine, éloigné des recommandations en vigueur.



Des employés parfois entassés dans des locaux ne permettant pas le renouvellement de l'air autrement que grâce à la climatisation centralisée (l'idéal pour la diffusion du virus !) et sans respect des 2 mètres de distanciation recommandés...



Malgré tout, pas l'ombre d'une volonté d'instaurer le télétravail ! Non surtout pas...les employés communaux, c'est bien connu, sont des gratteurs de ... !



De même, pas la peine d'aménager les conditions de travail pour limiter les interactions sociales ...non ! Il faut continuer à faire de la réunionite en présentiel. Les outils de visioconférence, c'est bien connu cela ne sert à rien !



Bien sûr, nous n'attendions pas de la Maire Ericka BAREIGT, bien plus occupée à flatter son ego et son image en vue de prochaines échéances, qu'elle se soucie outre mesure de la santé de ses salariés, sûrement pas assez médiatiques pour elle.



Cependant, nous étions en droit d'attendre de la nouvelle mairesse qu'elle se préoccupe à minima de ses électeurs (pas les employés communaux colleurs d'affiches ou les syndicats carpettes, les autres). Et bien même pas !



Aurait-il échappé à Ericka BAREIGT qu'un salarié contaminé c'est aussi un risque majeur de contamination des usagers, sous-entendu des Dionysiens qui l'ont élue ?



Alors que l'édile a déclaré après son élection en juillet dernier vouloir faire de Saint-Denis un exemple en matière de lutte et de prévention contre le covid 19,



Alors que cette même édile multiplie les apparitions médiatiques réclamant au 1er ministre des renforts pour La Réunion et même Mayotte,



Nous constatons qu'Ericka BAREIGT ne daigne même pas appliquer au sein de la collectivité qu'elle gère les directives gouvernementales ! Nous sommes donc bien loin du compte et les statistiques covid parlent d'eux-mêmes.



Une honte !



Encore merci Madame la Maire !