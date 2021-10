A la Une . De plus en plus de natifs de l'île parmi les cadres

L’Insee et la DEAL (Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement) se sont associés pour étudier les évolutions récentes en matière économique, environnementale et sociale à La Réunion. Il en ressort notamment que la population est davantage diplômée, avec de plus en plus de natifs parmi les cadres, que la vie associative est en essor, et que les violences sont plus fréquentes qu’ailleurs malgré leur baisse. Par N.P - Publié le Samedi 9 Octobre 2021 à 14:36

"À La Réunion, le niveau de formation de la population s’élève fortement ces dernières années", rapporte une étude réalisée par l'Insee et la DEAL, rendue publique ce mois d'octobre. "En particulier, les personnes nées à La Réunion sont de plus en plus diplômées et accèdent ainsi plus fréquemment que par le passé aux postes de cadres", est-il précisé.



Ainsi, en 2018, parmi les jeunes ayant achevé leurs études, 32 % des 30-34 ans sont diplômés du supérieur (contre 23% en 2007) et 25 % des 20-24 ans n'ont pas de diplôme, (contre 32% en 2007). La part d'emplois de cadres occupés par des natifs de La Réunion est quant à elle passée de 33% en 1990 à 47% en 2017.



Considérés comme l’une des clés du développement sur le long terme, les métiers liés à l’innovation restent cependant plus rares qu’en France métropolitaine, la recherche et développement étant encore peu présente dans les entreprises du secteur privé. En 2018, 0,6 % des emplois sont dédiés à l'innovation à La Réunion, contre 2,3% dans l'Hexagone.



Les violences restent à un niveau élevé par rapport à l’Hexagone



"Les évolutions relatives à l’implication citoyenne sont contrastées : alors que la participation électorale baisse, le milieu associatif est en essor, avec des jeunes Réunionnais fréquemment bénévoles", indique l'étude. Entre 2008 et 2019, l'emploi salarié dans les associations augmente de 11 %. Par ailleurs, 35% des jeunes font régulièrement du bénévolat en 2020.



Autre point relevé par l'Insee et la DEAL : jusqu’en 2019, les violences diminuent sur le territoire, mais restent à un niveau élevé par rapport à l’Hexagone. En 2020, le nombre d'homicides s'élève à 14, contre 36 en 2000. Toutefois, en 2020, dans un contexte de pandémie et de confinement, les violences augmentent à nouveau.



Enfin, il est à noter que "la crise sanitaire pourrait rompre certaines tendances des dernières années : à la rentrée 2020, les étudiants se sont davantage inscrits à l’Université de La Réunion, tandis que le Plan de relance fait la part belle à la recherche et au développement".