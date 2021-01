A la Une . De nouvelles tempêtes en formation

Météo France fait le point sur l'activité cyclonique dans l'océan Indien : 2 tempêtes pourraient se former ce week-end. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 19:13 | Lu 180 fois



Une première tempête devrait se former en cours de week-end au nord-est des Mascareignes. Elle pourrait se déplacer vers l'ouest et menacer la côte est de Madagascar en début de semaine prochaine. Pour la Réunion et Maurice, les premières tendances plaident pour un passage à distance des îles. Ces prévisions seront actualisées dans les prochains jours.



Loin à l'est, une autre tempête pourrait là aussi se former dans les 5 prochains jours mais elle ne concernera pas les terres habitées.



Retrouvez les dernières prévisions cycloniques sur :



