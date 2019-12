A la Une . De nouvelles perturbations prévues dans les écoles ce mardi La grève se poursuit ce mardi 17 décembre pour demander le retrait du projet de réforme des retraites. Un mouvement très suivi au sein notamment de l’Education nationale. Des perturbations sont donc à prévoir dans les écoles et les transports scolaires.

Ste-Suzanne: Compte-tenu du mouvement de grève prévu pour le mardi 17 décembre 2019, aucun service minimum d’accueil ne pourra être mis en place pour cette journée, dans les écoles maternelles et primaires de la Ville.

Les services de la restauration scolaire et la surveillance des pauses méridiennes ne pourront être assurées normalement dans ces établissements.



Il est à noter que la crèche municipale "Les Câlinous ", à Bagatelle, sera fermée mais que les crèches municipales, " Ti Fleur Vanille", en Centre-Ville et "Les P’tits Dauphins", à Quartier-Français, seront, quant à elles, ouvertes.

De même, l’ensemble des services municipaux pourront connaître des perturbations liées à ce mouvement social.

Les astreintes techniques et celles de l’État Civil seront maintenues.



Nous invitons donc les parents et les usagers à prendre toutes les dispositions nécessaires pour cette journée, afin de pallier à ses désagréments.



St-Pierre: Compte-tenu de la poursuite du mouvement de grève national le mardi 17 décembre 2019 et face à l’incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles. La Ville ne sera pas en mesure d’assurer le service minimum d’accueil, la restauration scolaire ainsi que la surveillance méridienne.



Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.



La Possession: Compte tenu d’un taux d’intention de grève déclaré des enseignants de 100%*, les écoles suivantes seront à priori fermées, sauf présence d’un enseignant à vérifier le jour même :



Auguste Lacaussade maternelle

Auguste Lacaussade élémentaire

Henri Lapierre élémentaire

Jean Jaurès

Laurent Vergès

Eloi Julenon

Roland Jamin

Victor Hugo



De plus, les écoles ci-après, un taux supérieur à 70%* d’intention de grève déclaré:

André Malraux

Célimène

Henri Lapierre maternelle

Jules Joron

Paul Langevin

Raymond Mondon

Alain Lorraine

Evariste de Parny

Joliot Curie



Les écoles ci-après, un taux de 25%*d’intention de grève déclaré:



Arthur Almery

Jacques Duclos



Nous invitons fortement les parents à s’assurer de la présence des enseignants avant de déposer les enfants compte tenu de la forte hausse d’intention de grève entre 100% et 70%.



Nous sommes malheureusement contraints, au vu du fort taux d’intention de grève, d’annuler le transport scolaire.



La ville n’est pas en mesure d’assurer le service minimum

La restauration scolaire est maintenue sauf cas de force majeure

Le périscolaire matin et soir sera également maintenu



Les structures Petites Enfance du CCAS sont susceptibles de connaître également des perturbations. Les parents sont invités à se renseigner auprès de l’équipe avant de confier leur enfant.



Les directions se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires :



Ile aux enfants : 0262 35 05 74

Raisin Marine : 0262 34 65 60

Lou Kasyet : 0262 44 74 42

Zarlor : 0262 44 74 41

Centre de l’enfance Alice Pévérelly : 0262 44 74 40



La Ville vous remercie pour votre compréhension et reste à votre disposition au numéro suivant : 0262 71 11 00 André MalrauxCélimèneHenri Lapierre maternelleJules JoronPaul LangevinRaymond MondonAlain LorraineEvariste de ParnyJoliot CurieLes écoles ci-après, un taux de 25%*d’intention de grève déclaré:Arthur AlmeryJacques DuclosNous invitons fortement les parents à s’assurer de la présence des enseignants avant de déposer les enfants compte tenu de la forte hausse d’intention de grève entre 100% et 70%.Nous sommes malheureusement contraints, au vu du fort taux d’intention de grève, d’annuler le transport scolaire.La ville n’est pas en mesure d’assurer le service minimumLa restauration scolaire est maintenue sauf cas de force majeureLe périscolaire matin et soir sera également maintenuLes structures Petites Enfance du CCAS sont susceptibles de connaître également des perturbations. Les parents sont invités à se renseigner auprès de l’équipe avant de confier leur enfant.Les directions se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires :Ile aux enfants : 0262 35 05 74Raisin Marine : 0262 34 65 60Lou Kasyet : 0262 44 74 42Zarlor : 0262 44 74 41Centre de l’enfance Alice Pévérelly : 0262 44 74 40La Ville vous remercie pour votre compréhension et reste à votre disposition au numéro suivant : 0262 71 11 00 Compte-tenu du mouvement de grève prévu pour le mardi 17 décembre 2019, aucun service minimum d’accueil ne pourra être mis en place pour cette journée, dans les écoles maternelles et primaires de la Ville.Les services de la restauration scolaire et la surveillance des pauses méridiennes ne pourront être assurées normalement dans ces établissements.Il est à noter que la crèche municipale "Les Câlinous ", à Bagatelle, sera fermée mais que les crèches municipales, " Ti Fleur Vanille", en Centre-Ville et "Les P’tits Dauphins", à Quartier-Français, seront, quant à elles, ouvertes.De même, l’ensemble des services municipaux pourront connaître des perturbations liées à ce mouvement social.Les astreintes techniques et celles de l’État Civil seront maintenues.Nous invitons donc les parents et les usagers à prendre toutes les dispositions nécessaires pour cette journée, afin de pallier à ses désagréments.Compte-tenu de la poursuite du mouvement de grève national le mardi 17 décembre 2019 et face à l’incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.

St-Joseph: En raison du mouvement de grève national prévu le mardi 17 décembre 2019, la Commune de Saint-Joseph informe les parents d'élèves de toutes les écoles de la Ville que les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront être assurés.



Par conséquent, nous invitons l'ensemble des parents à prendre leurs dispositions, le service minimum ne pouvant être assuré dans aucune école.

Nous remercions les parents de leur compréhension.



St-Paul: Suite à un préavis de grève nationale, la municipalité informe que le service minimum d’accueil dans les écoles, ne pourra pas assuré le mardi 17 décembre.



A noter, que le service de restauration scolaire sera cependant maintenu pour les élèves présents ainsi que le transport par les sorties (pédagogiques, sportives et classes découvertes).



Concernant l’activité périscolaire, nous vous prions de vous rapprocher de l’association présente au sein de l’école.



Les parents sont invités se renseigner auprès de chaque direction d’école.

La municipalité remercie les familles de leur compréhension. Ecoles maternelles: Anne Mousse Carosse Centre Combavas Etang Grande Fontaine Laperrière Les Caramboles Les coccinelles Les Fourmis Ravine Daniel Saline les Hauts Saint Gilles les Hauts Ecoles élémentaires: Aliette Hortense Anne Marie Soupapoulé Barrage Carosse Hermitage les Bains Eugène Dayot Fleurimont 2 Guillaume Jean Albany Jean Luc Dally Eraya Les chocas Les Combavas Louise Siarane Saline les Bains Ecoles primaires Adéle Ferrand Bac Rouge Bellemène Bernica Bras Canot Jean Monnet Emile Hugot Eperon Grand Fond Jasmin Robert Ruisseau Les Palmistes Louis Henri Hubert Delisle Louise Payet Mathilde Frappier D. Montbenoit Paul Julius Benard Petite France Roquefeuil Sarda Garriga Tan Rouge Villèle Yves Paula En raison du mouvement de grève national prévu le mardi 17 décembre 2019, la Commune de Saint-Joseph informe les parents d'élèves de toutes les écoles de la Ville que les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront être assurés.Par conséquent, nous invitons l'ensemble des parents à prendre leurs dispositions, le service minimum ne pouvant être assuré dans aucune école.Nous remercions les parents de leur compréhension.Suite à un préavis de grève nationale, la municipalité informe que le service minimum d’accueil dans les écoles, ne pourra pas assuré le mardi 17 décembre.A noter, que le service de restauration scolaire sera cependant maintenu pour les élèves présents ainsi que le transport par les sorties (pédagogiques, sportives et classes découvertes).Concernant l’activité périscolaire, nous vous prions de vous rapprocher de l’association présente au sein de l’école.Les parents sont invités se renseigner auprès de chaque direction d’école.La municipalité remercie les familles de leur compréhension.

Ste-Marie: La ville Ste-Marie informe les parents élèves que le fonctionnement des écoles pourrait de nouveau connaitre des perturbations. Il est recommandé aux parents de se tenir informés directement auprès de leurs établissements respectifs et de prendre leurs dispositions ce mardi. La collectivité mettra en place dans la mesure du possible, un service d’accueil minimum.



CIVIS: Compte-tenu de la reconduction du mouvement de grève nationale le mardi 17 décembre 2019, la CIVIS informe les administrés des communes de Saint-Pierre et de Petite-Île que le service de transport scolaire ne pourra être assuré pour les écoles du premier degré (maternelles et élémentaires). Pour les collèges et lycées, le service de transport scolaire est maintenu.

Les parents des élèves concernés sont donc invités à prendre toutes les

dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.



Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert des Transports 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe).

La CIVIS vous remercie de votre compréhension.



TCO: Les parents d'élèves des communes du Territoire de la Côte Ouest sont informés que les transports scolaires fonctionneront normalement ce mardi 17 décembre 2019, sauf pour les écoles du premier degré (maternelles, élémentaires et primaires) des communes suivantes : La Possession, Le Port et Saint-Paul.

Les transports scolaires pour les collèges et les lycées fonctionneront aux horaires habituels.



Il est demandé aux familles concernées de prendre leurs dispositions.



Le TCO vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre compréhension.



: La ville Ste-Marie informe les parents élèves que le fonctionnement des écoles pourrait de nouveau connaitre des perturbations. Il est recommandé aux parents de se tenir informés directement auprès de leurs établissements respectifs et de prendre leurs dispositions ce mardi. La collectivité mettra en place dans la mesure du possible, un service d’accueil minimum.Compte-tenu de la reconduction du mouvement de grève nationale le mardi 17 décembre 2019, la CIVIS informe les administrés des communes de Saint-Pierre et de Petite-Île que le service de transport scolaire ne pourra être assuré pour les écoles du premier degré (maternelles et élémentaires). Nicolas Payet Lu 1927 fois







Dans la même rubrique : < > ▶️Voltige: Le plein de sensations à 1 000m au dessus de Pierrefonds Filière de Kwassa démantelée à Mayotte: Un policier de la PAF incarcéré