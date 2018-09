De nouveaux types de déchets acceptés au centre de collecte de Dos d’Âne

Ce mois ci, votre nouvelle déchèterie de Dos d’Âne vous accueillera le samedi 29 septembre de 8h à 15h.



Vous pourrez y apporter vos encombrants, déchets végétaux et équipements électriques et électroniques (DEEE).



Pour rappel, la déchèterie se situe sur la RD 1 (rue Jacques Duclos, au niveau de l’arrêt kar’ouest « Centre médical »).



Cet équipement complète vos collectes en porte-à-porte, indiquées sur votre calendrier de collectes des déchets.



► Les prochaines dates prévisionnelles d’ouverture de votre déchèterie (2 samedis par mois).



► Pour vos autres déchets recyclables, vous pouvez toujours vous rendre à la déchèterie de Saint-Laurent, ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 17h30 et le dimanche de 8h à 12h30.



► + d’infos : 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe)



Nouveauté !

À compter de la prochaine ouverture de la déchèterie de Dos d’Âne, le samedi 29 septembre 2018, vous pourrez déposer également vos néons, ampoules et piles usagées.